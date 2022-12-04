Yemen Dışişleri Bakanı'ndan saldırılara yönelik açıklama

AA

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu kapsamında ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile bir araya geldi. Görüşmede, "Tahran'ın Yemen'deki rolünün" ele alındığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, Yemenli Bakan Bin Mubarek, "Tahran'ın Husi milislerine verdiği desteğe ve Husilere başta İHA'lar olmak üzere İran silahlarının gönderilmeye devam etmesine" dikkati çekti.

Bunun Yemen'deki krizi şiddetlendirdiğini, bölgedeki güvenliği, barışı, uluslararası denizciliği ve petrol arzını tehdit ettiğini söyleyen Bin Mubarek, "Yemen'deki petrol tesisleri ve tankerleri, İran İHA'larıyla hedef alınıyor." ifadesini kullandı.

Bin Mubarek, "Husi milislerin bununla Yemen halkına ekonomik abluka uygulamayı ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeyi amaçladığını" vurguladı.

İran ve Husiler'den konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

HUSİLERİN PETROL LİMANLARINA YÖNELİK SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrıları yapılmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.