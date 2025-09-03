Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

Yemen'den İsrail'e yönelik bir füze saldırısı yapıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu füze hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

Saldırı nedeniyle İsrail'de sirenlerin çaldığı aktarıldı.

🚨Sirens sounding across several areas in Israel due to projectile fire from Yemen🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) September 3, 2025

Husiler, Başbakanları Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur.” ifadeleri yer almıştı.

Açıklamada, İsrail saldırısında öldürülen Başbakan Rehavi ve bazı bakanların, yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtilmişti.

Saldırıda toplantıdaki bazı şahısların orta ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarılmıştı.

Husiler ayrıca, Gazze'nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmayı sürdüreceklerini, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönünde çalışmalarına devam edeceklerini vurgulamıştı.