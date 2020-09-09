Yemen'deki savaş ve salgın, yeni eğitim-öğretim yılı sevincine gölge düşürüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Ülkedeki savaş ve Kovid-19'un yayılma endişeleri yanında yaşam şartlarının her geçen gün daha da zorlaşması da eğitim sürecini olumsuz etkiliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ülkede meşru hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde lise düzeyindeki eğitimler 6 Eylül'de başladı. İlk ve orta okulların da ekim ayında ders başı yapması planlanıyor.
Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde ise üniversite öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim yılında okullara kabulü için ön sınavları yapılıyor. Ancak bu bölgelerde okulların ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Hükümetin etkin olduğu bölgelerdeki okullarda çalışan öğretmenler, maaşlarına ek ödemelerin yapılmasını istiyor. Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki öğretmenler ise yıllardır düzenli olarak maaşlarını alamamaktan şikayetçi.
- Ülkedeki trajik durum, salgınla daha da kötüleşti
AA muhabirine Yemen'deki durumun eğitime yansımalarını anlatan Araştırmacı Hanan Ali er-Radai, "Yemen'de eğitim, savaşın devam etmesi nedeniyle zor durumda. Savaşın, ekonomik, toplumsal ve siyasi etkileri, eğitim alanında büyük ölçüde hissediliyor." dedi.
Ülkedeki trajik duruma salgınla birlikte sağlık sıkıntılarının da eklendiğini belirten Radai, Yemen'deki sağlık alt yapısının kötü olması nedeniyle öğrenciler arasında virüsün yayılmasından endişe edildiğini kaydetti.
- Çocukların eğitimi, Yemenli aileler için büyük sıkıntıya dönüştü
Taiz'de üç çocuğunu okutmaya çalışan Muhammed Ali ise "Zor ekonomik şartlar, yeni eğitim yılında çocukların sevincine gölge düşürüyor. Savaştan önce okul öncesi hazırlık heyacanı olurdu, kırtasiye malzemeleri alırdık. Ama şimdi her şeyin fiyatı yüksek. Bir de virüsün yayılmasından korkuyoruz." diye konuştu.
Birçok Yemenli aile için çocuklarının eğitiminin büyük bir sıkıntıya dönüştüğünü söyleyen Ali, ülkedeki şartlar nedeniyle de okullarda kaliteli bir eğitim verilemediğini kaydetti.
Ali, "Savaşın bitmesini istiyoruz. Bu bizim birincil ve en temel talebimiz. Ondan sonra eğitim de dahil her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum." dedi.
- "Çok zor bir eğitim yılı olacak ama pes etmeyeceğiz"
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Taiz Basın ve Sağlık Eğitimi Müdür Yardımcısı Teysir es-Samii, Kovid-19 tedbirleri konusunda öğrenciler için bilgilendirme planı hazırladıklarını ve tüm okullara bu planı gönderdiklerini söyledi.
Okulların tedbirlere uyma durumunu denetleyecek komiteler de oluşturulduğunu da aktaran Samii, "Çok zor bir eğitim yılı olacak ama pes etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
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