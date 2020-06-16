Yemen'deki koalisyon güçleri, başkent Sana'ya hava saldırısı başlattı

AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerinin başlattığı hava saldırısının ardından kentin bazı mahallelerinden patlama sesleri yükseldi.

Hava saldırılarının, Sana'nın güney bölgelerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

İran destekli Husilere ait medya organlarında yer alan haberlerde ise koalisyon güçlerine ait uçakların, Sana'nın güneyindeki En-Nehdeyn bölgesi ve çevresine 5 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.

Koalisyon güçleri, Husilerin dün Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Asir bölgesine gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının düşürüldüğünü, sabah saatlerinde de Necran kentine gönderdiği balistik füzelerin de imha edildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.