Yemen'deki İran destekli Husiler Hudeyde'ye milis sevkiyatı yapıyor

AA

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri sözcüsü Memun el-Mehcemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, Hudeyde'nin doğusundaki bölgeler ile His ilçesinin doğu ve kuzeyindeki bazı çiftlik ve vadilere milis sevkiyatı yaptığını söyledi.

Husilerin, Tuhayta ve Beyt el-Fakih ilçelerine milis güçlerinin yanı sıra mayın ve mühimmat da sevk ettiğini kaydeden Mehcemi, sevkiyatın bir kısmının ülkenin orta kesimindeki İbb kentinden yapıldığını aktardı.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemenli tarafları diyalog masasına oturtma çalışmalarının başarısız olmasından bu yana Yemen ordusuyla Husi milisler arasında ülkenin farklı bölgelerinde çatışmalar devam ediyor.