Yemen'deki iç savaşta yılbaşından bu yana 497 sivil öldürüldü

AA

Yemen'deki insan hakları ihlalleriyle ilgilenen Ulusal Soruşturma Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, Husiler 235 sivilin ölümüne ve 714'ünün yaralanmasına, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri de 151 kişinin ölümüne,123 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Ülkedeki tarafların 14 ölüm ve 17 yaralanmadan eşit sorumlu tutulduğu raporda, 35 kişinin de diğer taraflarca öldürüldüğü, Husilerin yerleştirdiği mayınların ise 61 can kaybına 89 kişinin de yaralanmasına yol açtığı aktarıldı.

Raporda ayrıca ülkenin doğusundaki Şebve vilayetinde ABD'ye ait insansız hava aracının düzenlediği saldırı sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.