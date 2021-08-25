Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği İHA imha edildi

AA

Yemen hükümetine destek veren koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin bubi tuzaklı İHA ile Suudi Arabistan'ı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Husi milislerinin sivillere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, "sivillere ve sivillerin bulunduğu bölgelere yönelik saldırılara karşı önlem alınması gerektiği" vurgulandı.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.