Yemen'deki Husilerin attığı roket mermisi Suudi Arabistan'da bir köye isabet etti

Suudi Arabistan El-İhbariyye Kanalı'nın, Cazan kentindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'ne dayandırdığı habere göre, İran destekli Husilerin attığı bir roket mermisi, ülkenin güneyindeki köylerden birine düştü.

Roket mermisinin can kaybına yol açmadığı belirtildi ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Husiler, son dönemlerde Suudi Arabistan'a balistik füze, roket mermisi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenledikleri saldırıları artırdı.