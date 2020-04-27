Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: "Özerklik kararından geri dönüş yok"

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dali kenti GGK Başkanı Abdullah Mehdi Said, yaptığı yazılı açıklamada, "Alınan özerklik kararından geri dönüş yok. Kararı düzgün bir şekilde uygulayabilme konusunda üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bu uğurda en kötü ihtimallere dahi hazırız." ifadelerini kullandı.
- Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanı
GGK, 26 Nisan'da ülkenin güneyinde özerklik ilan etmişti.
Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde Geçiş Konseyinin, güneyin idaresi konusundaki ısrarına ilişkin ilanı, geçen ağustostaki silahlı isyanın devamından başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.
Hadrami, söz konusu ilanı, hükümetle konsey arasında, geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve reddetme olarak kabul ettiğini belirtmişti.
Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nın elinde bulunuyor. Geçen ağustosta, hükümet kuvvetleri ile konseye bağlı milisler arasında yaşanan çatışmaların sonunda Yemen hükümeti, kentten kovulmak zorunda kalmıştı. Husilerin Sana'dan çıkarttığı Yemen hükümeti, ikinci kez Aden'den çıkmak zorunda kalırken, uzmanlar bu ikinci darbenin planlayıcısının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu konusunda birleşiyor.
- Riyad Anlaşması
GGK'ya bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.
Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.
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