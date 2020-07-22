Yemen'deki Barışçıl Eylem Komitesinden Suudi Arabistan'a gösterilere yeniden başlama tehdidi

AA

Komitenin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Suud-BAE destekli grupların, 25 Temmuz'da "Gayda'ya Akın Etme" adı altında düzenleyecekleri etkinlikle bölgede tansiyonu yükseltmeye çalıştıkları ifade edildi.

Açıklamada, etkinliğin amacının, kargaşa çıkarmak ve kentteki meşru hükümete ait devlet kurumlarını ele geçirmek olduğu ve Sokotra ilinde yaşananların burada da tekrarlanacağı belirtildi.

Açıklamada, bölgede tansiyonu yükseltmede ve etkinliği düzenlemede ısrar edilmesi halinde komitenin de oturma eylemleri başta olmak üzere Suudi Arabistan-BAE karşıtı her türlü faaliyetlere yeniden başlama tehdidinde bulunuldu.

Bu defa süresiz oturma eyleminin, Suudi Arabistan güçlerinin içinde konuşlandığı Gayda Havalimanı girişinde düzenleneceği kaydedilen açıklamada, çıkacak olumsuzluklardan Suudi Arabistan ve BAE sorumlu tutuldu.

BAE destekli GGK 26 Nisan'da ülkenin güneyinde özerklik ilanında bulunmuş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Son olarak GGK, 19 Haziran'da Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra adasını ele geçirerek orada özerklik ilan etmişti.

GGK'nin Hadibu'yu ele geçirmesine rağmen Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan birlikleriyle Sokotra Limanı'nda kalmıştı.

Sokotra Limanı'nda yer alan hükümete bağlı birlikler, BAE destekli güçlerin, görevlerine müdahalesi sonrası 19 Temmuz'da bölgeden çekilmişti.

Yemen'deki meşru hükümet ise BAE'yi kendi emelleri için ayrılıkçı GGK'ye destek vermekle suçluyor.