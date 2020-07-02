Yemen'de koalisyon güçleri, Husilere misilleme operasyonu başlattı

AA

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'in başkenti Sana'da bazı bölgelere düzenledikleri hava saldırısından bir gün sonra basın açıklaması yaptı.

Maliki, Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan açıklamasında, "Husi milislerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara yanıt olarak nitelikli bir operasyon başlattık." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı hedef almaya çalışan girişimlerin engelleneceğini belirten Maliki, Husilerin, ülkedeki sivil bölgeleri hedef alması durumunda katı önlemler alınacağını aktardı.

Maliki, Tahran yönetiminin, bölgesel güvenliği baltalamak için milislere kasıtlı olarak füze tedarik ettiğini, İran'ın ve Husilerin Yemen'e silah tedariğini yasaklayan kararı ihlal ettiğini savundu.

Koalisyon güçleri sözcüsü, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

- "Husilerden 45 günde 4 bin 276 ihlal"

Husilerin 45 günde 4 bin 276 ihlal gerçekleştirdiğine işaret eden Maliki, Yemen ordusunun ise bu süre boyunca kararlara bağlı kaldığını belirtti.

Maliki, Husi milisler tarafından 118 balistik füze atıldığını ve bunların Suudi Arabistan savunma sistemleri tarafından imha edildiğini kaydetti.

Koalisyon sözcüsü ayrıca, Husilerin yerleşim bölgelerinde füze ve patlayıcı yapım atölyesi kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, dün başkent Sana'daki bazı bölgelere yeniden saldırı başlatmıştı. Husilere ait "Ensarullah" internet sitesinde, koalisyon güçlerinin 21'i başkent Sana'ya olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 57 hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.