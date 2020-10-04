Yemen'de ilköğretim ders yılı Kovid-19 gölgesinde başladı

AA

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hükümetin kontrolü altında olan bölgelerde, ilköğretim öğrencileri için bu yılki eğitim öğretim döneminin ilk ders zili çaldı.

Okullarda öğrenciler ya da öğretmenler için Kovid-19'a karşı herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı belirtiliyor.

Konu ile ilgili olarak Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Resmi verilere göre, Kovid-19'dan bugüne kadar 589 kişinin öldüğü ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 41'e, iyileşen sayısı ise 1320'ye ulaşmış durumda.