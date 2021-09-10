Yemen'de Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında cenaze takası yapıldı

AA

Dali Cepheleri Sözcüsü Fuad Cabbari'nin, Dali Medya Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Husiler ile yapılan cenaze takasında, Husilere 27 naaşın teslim edildiği belirtildi.

Değişim kapsamında hükümet güçlerinin de 17 naaşı teslim aldığı aktarıldı.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.