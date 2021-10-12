Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Yemen'de hastane yakınındaki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in doğusundaki Hadramut kentinde hastane yakınında bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

12.10.2021 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Yemen'de hastane yakınındaki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
AA

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hadramut vilayetine bağlı Sinun kenti devlet hastanesi yakınında bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme ve ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Henüz patlamayı üstlenen olmadı.

Hükümet güçlerinin kontrolünde olan Sinun kentinde daha önce El Kaide terör örgütü tarafından saldırılar gerçekleştirilmişti.

- Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hesabı görünce şoke oldular
Hesabı görünce şoke oldular
Koronavirüs sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Koronavirüs sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
117 yaşında koronayı yendi!
117 yaşında koronayı yendi!
Anne-kız objektif karşısında! Olay oldu
Anne-kız objektif karşısında! Olay oldu
Aras’ın kıyısında, krizin ortasında
Aras’ın kıyısında, krizin ortasında
A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü
A Milli Takım 90+9. dakikada gelen golle Dünya Kupası umutlarını sürdürdü
Lübnan: Total, Eni ve Novatek, ülke kara sularında petrol arama anlaşmasına bağlı
Lübnan: Total, Eni ve Novatek, ülke kara sularında petrol arama anlaşmasına bağlı
Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Tunceli'de ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.