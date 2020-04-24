Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden "Riyad Anlaşması meşruiyetini yitirdi" iddiası

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konseyin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yemen hükümeti, sözünü yerine getirmediği için Riyad Anlaşması meşruiyetini yitirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in, uçakla Riyad'dan Aden'e gelişine engel olan GGK, olayın ardından bunun gerekçelerini bildirdi.
Yemen hükümetinin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin sözünü yerine getirmediğini öne süren Konsey, açıkça belirlenen görev ve hedefleri yerine getirmek üzere, yalnızca Başbakanın dönmesi konusunun anlaşmada belirtildiğini ifade ederek, hükümetin buna bağlı kalmadığına, uçakta çok sayıda bakan, müsteşar ve yetkilinin de beraberinde dönmek durumunda olduğuna dikkati çekti.
GGK, hükümeti; toplu cezalandırma, aç bırakma, dışlama politikası uygulamayla suçlayarak, yönetimin insani yardım ve yeniden imar programlarının yanı sıra, kamu malı ve ülke gelirlerinin talan edilmesi gibi konulardan tamamen uzak olduğunu vurguladı.
Açıklamada, devletin tüm gelirlerinin hükümete teslim edilmesine rağmen, yönetimin vatandaşa hizmet ve ihtiyaçların giderilmesi, maaşların verilmesi gibi konularda sorumluluklarını yerine getirmediğinin altı çizildi.
GGK'nin söz konusu açıklamasına ilişkin Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirliklerinin desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!