Yemen'de Güney Geçiş Konseyi orduya bağlı komutanın evine baskın yaptı

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK milisleri, orduya bağlı Amalika (Devler) Güçleri komutanlarından Ali el-Bedevi'nin Şeyh el-Osman ilçesindeki evine baskın düzenledi.

Bedevi'nin teslim olmaması üzerine çıkan çatışmada, 2 GGK milisi öldürüldü, 4'ü yaraladı.

Mahalle sakinlerinin Bedevi'ye yardım ettiği çatışmalar sırasında komutan da yaralandı.

Bedevi'nin ikamet ettiği Es-Sile Mahallesi'ni kuşatan GGK milisleri, söz konusu komutanı bulmak için Aden'deki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesine baskın düzenledi.

Öte yandan GGK'ye bağlı Fırtına Tugayları, Aden'de El-Kaide'ye ait bir hücreye düzenlenen baskında da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını açıkladı.