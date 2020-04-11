Yemen'de geçici başkent Aden koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

Aden Valisi Ahmed Salimin yayımladığı genelgede, Aden'in tüm giriş çıkışlarının kapatılması için güvenlik güçlerine talimat verdi, bu yönde gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Vali, kararın ülkedeki Olağanüstü Hal Komisyonu ve Arap koalisyonu yetkilileriyle koordineli olarak aldığını kaydetti.

Kentteki salgın takip ekipleri ve sağlık ofisinden teyakkuz halinde olmalarını isteyen Vali Salimin, Koronavirüsün yayılmaması için gerekli tıbbi önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde cuma sabahı ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.