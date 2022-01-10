Yemen'de acı bilanço: 1171 sivil öldü ya da yaralandı

Yemen'de geçen yıl 1171 sivil öldü ya da yaralandı

AA

Yemen'de Ulusal İnceleme Komisyonu, ülkede bir yıl içinde doğrudan ya da dolaylı olarak düzenlenen saldırılarda 1171 sivilin öldüğü ya da yaralandığının belgelendiğini bildirdi.

Komisyon, ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. AA'nın haberine göre; açıklamada, 2021 yılında sivillere yönelik doğrudan ve dolaylı saldırılarda büyük artış gözlendiği ifade edildi.

SORUMLULARA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Geçen yıl bu türden saldırılarda 30'u kadın, 48'i çocuk olmak üzere 403 sivilin hayatını kaybettiği, 85'i kadın, 167'si çocuk 768 sivilin yaralandığı belirtildi.

296 sivilin mayın ve patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların sorumlularına ilişkin bilgiye yer verilmedi.