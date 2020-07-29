Yemen'de çatışan tarafların tahammülsüz tutumları, siyasi çözüm ihtimalini baltalıyor

AA

Ülkedeki durumu ve siyasi çözüm imkanlarını AA muhabirine değerlendiren Yemenli araştırmacı yazar Abdunnasır el-Muvedda , sahada çatışan tarafların, birbirine karşı yaklaşımlarının müsamahasız olduğunu ifade etti.

Ülkede çatışan güçlerin devlet kurumları olarak göreceği ve çekineceği bir yapı ya da bu güçlerin tanıdığı ulusal bir ordu bulunmadığını kaydeden Muvedda, "Sahadaki tarafların her birinin kendi hedeflerine hizmet eden ordu benzeri güçleri var. Bu nedenle birbirlerine bu kadar düşman olan ve bu kadar çatışan tarafların ortak bir hükümet konusunda uzlaşması pek mümkün görünmüyor." dedi.

Husilerin, kuzeydeki çoğu bölgenin kontrolünü elinde bulundurduğunu, devletin makamlarını kullanarak kendi idarelerini kurduğunu ifade eden Muvedda, Husilerin bu saatten sonra bir adım geriye gidip düşmanlarına kendi güçlerine ortak olma imkanı tanımayacağını söyledi.

Muvedda, "Husiler kendilerine ortak kabul etmez. Sadece tabi olmak isteyene kapı açabilir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın da halihazırda İran destekli Husilerin varlığını kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Muvedda, "Riyad yönetiminin böyle bir şeyi kabul etmesi, İran'ın zaferi anlamına gelir. Husiler, ideolojik ve siyasi olarak Suudi Arabistan'dan çok farklı. Bu seçenekte, Husiler yakın ve uzak vadede Riyad yönetimini tehdit edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut şartlar ışığında siyasi çözüm ihtimali bulunmadığı gibi askeri çözüm seçeneğinin de zayıf olduğunu ifade eden Muvedda, Husilerin yenilgiye uğratılıp meşru yönetimin ülkede kontrolü sağlamasının uzak bir ihtimal olduğu görüşünü paylaştı.

- Kontrollü kaos

Yemen'in gelecek tasavvurunda ise dış güçler tarafından yönetilen kontrollü bir kaos görüntüsünün hakim olduğu öngörüsünde bulunan Muvedda, bu kaosu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, onların arkasında da ABD ve İngiltere'nin yönettiğini, bu büyük güçlerin işlerin istemedikleri tarafa gitmesine izin vermeyeceğini dile getirdi.

- Cumhurbaşkanı Hadi zayıf halka

Ülkedeki meşru yönetimin başında bulunan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin zayıf olduğunu, söz konusu makamda bulunabilmesinin arkasında da Suudi Arabistan'ın bulunduğunu aktaran Muvedda, Riyad yönetiminin, Hadi'den desteğini çekmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın içerde ve dışarda aldığı tüm destekleri kaybedeceğini anlattı.

Muvedda, "Hadi'nin bu durumu değiştirecek, kendisine destek verecek başka bir dış aktör bulma gücü yok. Çünkü Suudi Arabistan'ın ona sağladığını verecek başka bir dış müttefik mevcut değil. Kendisinin de ülke içinde güç alabileceği bir popülaritesi ya da yeterliliği bulunmuyor." diye konuştu.

- BAE ile Suudi Arabistan'ın, aynı koalisyon çatısı altında farklı hedefleri var

BAE ile Suudi Arabistan'ın, aynı koalisyonun çatısı altında bulunmalarına rağmen farklı gündemleri ve hedefleri olduğunu belirten Muvedda, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan, Yemen'de tek hükmeden güç kendisi olsun istiyordu. Koalisyonu da bu hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olması için kurmuştu, başka ülkelerin hedeflerini de gerçekleştirmek için değil. Ancak söz konusu koalisyonun bir parçası olan BAE, başta Yemen olmak üzere dünyanın birçok yerinde nüfuz sahibi olmak istiyor. Bu nedenle iki ülke aynı çatı altında görünmelerine rağmen kendi amaçları için çalışıyor. BAE, müttefiki olmasına rağmen Suudi Arabistan'ın Yemen'e hükmetmesini istemiyor."

Muvedda ayrıca "BAE'nin Suudi Arabistan'dan korktuğunu, bu iki ülke arasında gizli bir düşmanlık olduğunu ve Abu Dabi'nin adeta Riyad'ın Yemen bataklığında boğulmasını istediğini" düşünenlerin de bulunduğunu aktardı.

,Serdar Bıtmez