Yemen'de BAE'nin desteklediği güçler 4 kişiyi alıkoydu

Hakları ve Özgürlükleri Savunma Kuruluşu Başkanı avukat Huda es-Sarari, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK yanlısı Ebu Zera el-Mahremi önderliğindeki güçlerin, Aden'in önde gelen şahsiyetlerinden 4 kişiyi alıkoyduğunu belirtti.

Sarari, alıkonulan kişilerin Aden'in batısındaki El-Berika kentinde bulunan El-Cela Kampı'na götürüldüğünü ifade etti.

Sarari, alıkoyma olayının, Aden iline bağlı El-Mansura kentinde GGK güçleri ile selefiler arasında pazartesi sabahı çıkan çatışmaların ardından gerçekleştiğine işaret etti.