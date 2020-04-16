Yemen'de ateşkesin ilk haftası çatışmalar ve karşılıklı suçlamalarla geçti

AA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele verildiği bir dönemde Yemen'de çatışan taraflar ülkedeki askeri tırmanıştan birbirini sorumlu tutmakta ısrar ediyor ve barış çağrılarını cevapsız bırakmakla suçluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ateşkes ilan ettiği 9 Nisan'dan beri ülkenin farklı yerlerinde hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında her gün çatışmalar çıkmasının yanı sıra, koalisyon güçleri Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırıları düzenlemekle itham edildi.

Hükümet güçlerinin El-Cevf ilinin kuzeyindeki Hab ilçesinde bulunan stratejik El-Hancer askeri kampını Husilerden geri almasının dışında taraflardan ilerleme kaydeden olmadı.

Bu sabah Husiler, koalisyon güçlerinin Sana, Amran, Cevf ve El-Hudeyde illerinde 6 saat içinde 25 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Yemen ordusu da dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, Husilerin Ed-Dali ve Hacce illerine sızma girişimlerini engellediğini duyurdu.

Ordu, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Husileri başkent Sana'nın doğusundaki Nehem cephesinde farklı yerlerde bulunan mevzilerine silahlı güç ve mühimmat takviyesi yapmakla suçladı.

- BM'nin çabaları

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) yıllardan beri devam eden savaşı siyasi çözümle bitirmek amacıyla taraflar arasında diyaloğu başlatmak için uygun ortamın oluşturulması konusunda ısrar ediyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Griffiths bugün BM Güvenlik Konseyi'ne Yemen'deki son durumla ilgili bilgi verecek.

Geçen hafta, hükümete ve Husilere kapsamlı ateşkes girişimi sunduğunu açıklayan Griffiths, bunun hızlı bir şekilde imzalanması temennisinde bulunmuştu.

Griffiths, girişimi ülkedeki farklı taraflarla görüştükten sonra sunduğunu ve Yemen genelinde ateşkesi içerdiğini belirtmişti.

Yemen hükümeti BM'nin kapsamlı ateşkes için acilen toplantı yapılması çağrısını kabul ederken, Husiler, herhangi bir diyaloga başlamadan önce koalisyon güçlerinin operasyonlarının durdurulmasını şart koştu.

- Yemen'deki tek taraflı ateşkes ve karşılıklı suçlamalar

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.