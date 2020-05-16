Yemen Başbakanı BM yetkilileriyle Kovid-19 salgınını görüştü

AA

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Abdulmelik, video konferans yöntemiyle BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Altaf Musani ile Kovid-19 salgınını görüştü.

Görüşmede Yemen'deki sağlık sektörüne destek verilmesi, sağlık çalışanlarının koruma altına alınması, salgınla mücadelede koordinasyon sağlanması ve toplumun bilinçlendirilmesi konuları ele alındı.

Başbakan Abdulmelik, Yemen'de savaş nedeniyle sağlık sektörünün zayıfladığını belirterek, uluslararası toplumdan salgınla mücadelede destek istedi.

Yemen'de son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, vaka sayısı da 106'ya çıktı.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.