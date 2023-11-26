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        Haberler Dünya Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı

        Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı

        Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir tankerin, kimliği belirlenemeyen saldırganlarca ele geçirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:03 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:42
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        Yemen açıklarında İsrail bağlantılı bir gemi kaçırıldı
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        İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kaçırıldı.

        Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, geminin alıkonulduğunu teyit etti.

        Tankeri işleten şirket Zodiac'tan yapılan açıklamada, saldırı "şüpheli bir korsanlık olayı" olarak nitelendirildi.

        Açıklamada, gemide çok uluslu 22 mürettebat bulunduğu ve geminin "fosforik asit yükü" taşıdığı ifade edildi.

        Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

        Temsili fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #YEMEN
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