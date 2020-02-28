Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la Sofrada yarışmaları hem yapılan yemekler hem de katılan yarışmacılarla sık sık gündeme geliyor. Her üç yarışma da izleyicilerin yakın takibinde. İzleyiciler cuma günü yapılan haftanın finalinde kimlerin büyük ödül aldığı ve kimlerin yarışmada başarısız olduğunu ya da elendiğini merak ediyor. Peki Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la Sofrada neden yok?

YEMEKTEYİZ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

TV8'de her hafta boyunca ekranlara gelen Yemekteyiz programı normalde cuma günleri haftanın finali ile birlikte yayınlanıyor. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırı sonrası 33 asker şehit oldu ve bugün Yemekteyiz programı final bölümü ile ekranlarda olmayacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması her hafta cuma günü final bölümü ile ekranlara geliyor. 28 Şubat Cuma günü yani bugün Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalini İdlib'de şehit düşen 33 askerimiz için bugün yayınlanmayacak.