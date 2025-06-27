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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 27 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışmasında 5 yarışmacı, kendi günlerinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda, büyük ödülü kazanan yarışmacı son bölüm ardından merak konusu. Peki Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:06
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        • 1

          Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kazananı bugün açıklanıyor. Yarışmacılar, dünya mutfaklarından seçme lezzetleri misafirlerine sunarak yüksek puanlar elde etmeye çalışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 27 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

          Muhammet Ali Yücel

          Öznur Gündoğdu

          Cüneyt Öncel

          Merve Pektaş

          Asel Çukuryayla

        • 3

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz haftanın kazanan ismi puan durumuna göre belli olacak.

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali bu akşam ekrana gelecek. Zuhal Topal'ın puanlarının da eklenmesiyle birlikte 150 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı açıklanacak.

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