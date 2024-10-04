Yemekteyiz kim kazandı? 4 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan ve birincisi olan isim merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda en yüksek puanın sahibi olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki 4 Ekim 2024 Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?