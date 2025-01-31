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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 31 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı belli oldu mu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 31 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı belli oldu mu?

        Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yemek yarışmasında 5 yarışmacı, kendi günlerinde tezgah başına geçerek tüm hünerlerini sergiliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen programda, büyük ödülü kazanan yarışmacı son bölüm ardından merak konusu oluyor. 150 bin TL'yi kazanan yarışmacı için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, 31 Ocak 2025 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:14
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        • 1

          Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta için her gün TV8 ekranlarına gelen yemek yarışmasında bugün haftanın birincisi belli oluyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de bir yarışmacı büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu…

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

          Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yemekteyiz birincisi akşam saatlerinde belli olacak.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Nursena Karakuş

          Mehmet Sarıçam

          Zeynep Ulusoy

          Nurdan Şengür

          Selim Sayan

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