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        Haberler Televizyon Yemekteyiz kim kazandı? 29 Eylül 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 29 Eylül 2023 bu hafta Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün Zuhal Topal sunuculuğunda yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları; Enes, Meral, Özlem, Hakan ve Ebru arasından en yüksek puanı alan isim 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 29 Eylül 2023 puan durumu ile "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularının cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 21:30 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:30
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Bugün son olarak haftanın finalinde Ebru Hanım'ın evine konuk olan yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 29 Eylül 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan yarışmacı...

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi Meral Bakır Yurdakul oldu.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Enes Bey:

          Meral Hanım:

          Özlem Hanım:

          Hakan Bey:

          Ebru Hanım:

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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