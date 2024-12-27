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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim kazandı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim kazandı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı haftanın finalinde belli oluyor. Bu hafta 250 bin TL'lik ödülün sahibi açıklanacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yılbaşı özel haftası olması nedeniyle daha önce yarışmaya katılan isimler arasından belirlenen 5 yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için mücadele veriyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 27 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:50
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        • 1

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de 27 Aralık Cuma akşamı haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Peki, 27 Aralık bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu

        • 2

          ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Puan durumuna göre açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

          Sebahat Yolçu, Dilan Çoşkun, Murat Bakan, Ali Hüda Yılmaz, Nurettin Tekin’in yarıştığı programda puan durumuna göre birinci belli olacak.

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yılbaşı özel haftası olması nedeniyle daha önce yarışmaya katılan isimler arasından belirlenen 5 yarışmacı 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için mücadele veriyor.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Sebahat Yolçu

          Dilan Çoşkun

          Murat Bakan

          Ali Hüda Yılmaz

          Nurettin Tekin

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