Yemekteyiz'de 25 Ekim Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 25 Ekim Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 25 EKİM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Nilay Narmanlı'nın evinde yapılacak. Nilay Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 25 Ekim Yemekteyiz haftanın finali ve puan durumu...

YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU

Özcan Öner

Şeyma Yıldız

Mehtap Sağlam

Onurcan Baylacı

Nilay Narmanlı