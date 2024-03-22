Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yemekteyiz kim kazandı? 22 Mart Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu haftanın finalinde belli oluyor. Büyük ödülün sahibi en güzel yemeği yapan yarışmacı arasından seçiliyor.  Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu sonrası belli oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 22 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zuhal Topal'ın oylarıyla belirlenen Yemekteyiz birincisi bu akşam belli oluyor. Programın izleyicileri için Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin kazandığını ve puan durumunu merak ediyor. İşte, 22 Mart 2024 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi olan isim...

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci ve 75 bin TL'lik ödülün sahibi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

          Puan durumu tablosu;

          DAMLA:

          MURAT:

          TAYLAN:

          MUAZZEZ:

          SENANUR:

        • 3

          YEMEKTEYİZ BAŞVURU FORMU

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılmak için tv8basvuru.com/basvuru/yemekteyiz/1" adresi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Link üzerinden gerekli bilgileri tamamladığınızda başvurunuz onaylanıyor.

        Bahar Öztan hayatı
        Bahar Öztan hayatı
        "10 kilo verdim"
        "10 kilo verdim"

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa