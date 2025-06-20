Yemekteyiz kim kazandı? 20 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı, 150 bin ödülü kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında heyecan dorukta. Bugün haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı, büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi olacak. Final oylaması bugün yapılacak ve jüri üyeleri ile rakiplerinden en çok puanı alan isim, bu haftanın şampiyonu olarak açıklanacak. Yarışmacıların hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler ve yarışma boyunca yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İşte, 20 Haziran Yemekteyiz kazanan yarışmacısı