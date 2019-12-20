Yemekteyiz'de 20 Aralık Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 20 Aralık Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 20 ARALIK

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Betül Aslantaş'ın evinde yapılacak. Betül Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 20 Aralık Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Caner Akol

Esma Yavuzyiğit

Leyla Duman

Emine Sürsavur

Betül Aslantaş