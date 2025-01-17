Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oluyor. Haftanın son gününde Harun adlı yarışmacı yarışacak. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülünde sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?
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Yemekteyiz birincisi ve elenen ismi bugün açıklanacak. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 17 Ocak 2025 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...
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YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ AÇIKLANDI MI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve elenen ismi bu akşam belli olacak.
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YEMEKTEYİZ 13-17 OCAK YARIŞMACILARI
Yemekteyiz 1. Gün Yarışmacısı: Suzan Koç
Yemekteyiz 2. Gün Yarışmacısı: Atakan Yolcu
Yemekteyiz 3. Gün Yarışmacısı: Hayriye Aygün
Yemekteyiz 4. Gün Yarışmacısı: Sevda Yıldız Dural
Yemekteyiz 5. Gün Yarışmacısı: Harun İşim
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