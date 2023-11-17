Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın 75 bin TL değerindeki büyük ödülünü kazanan ismi öğrenmek için geri sayım devam ediyor. Bugün haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 17 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...