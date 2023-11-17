Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 17 Kasım 2023 bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali ile ekranlara geliyor. Tüm hafta boyunca mutfakta en iyi yemekleri yapmaya çalışan beş yarışmacıdan biri bugün 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmanın izleyicilerinin gözleri şimdiden "Yemekteyiz'de kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 17 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim ile ilgili detaylar...
- 1
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın 75 bin TL değerindeki büyük ödülünü kazanan ismi öğrenmek için geri sayım devam ediyor. Bugün haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 17 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...
- 2
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Yarışmanın bu haftaki kazananı belli olduğunda haberimize eklenecek.
- 3
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Canan Hanım
Kerim Bey
Fatma Hanım
Ali Can Bey
Özgem Hanım
-