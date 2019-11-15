Yemekteyiz'de 15 Kasım Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 15 Kasım Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 15 KASIM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali İkbal Özdem'in evinde yapılacak. İkbal Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacaj ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 15 Kasım Yemekteyiz puan durumu ve kazananı...

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Ali Osman Yiğit

Tülay Kaçıran

Zeynep Bağdatlı

Remziye Ergeç

İkbal Özdem