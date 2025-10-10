Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL’lik ödül kimin?

        Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödül kimin?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oluyor. 10 Ekim Yemekteyiz finalinde Eda, Seçil, Settar, Şükran, Orhan arasından sadece bir yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödül kimin?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yemekteyiz kazananı merak ediliyor. Yaklaşık 2,5 saatlik süre içerisinde yemeklerini ve masalarını hazırlamaya çalışan yarışmacılar en yüksek puanı alıp birinci olmak istiyor. Peki 10 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL’lik ödül kimin?

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün ekrana gelecek bölümde 200 bin TL'lik ödülün sahibi belli olacak.

        • 3


          6-10 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Eda Alkan

          Seçil Topal

          Settar Özkök

          Şükran Bekar

          Orhan Köse

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa