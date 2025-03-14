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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz’de 150 bin TL’lik ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim birinci oldu? Yemekteyiz'de 150 bin TL'lik ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 14 Mart puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:13
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        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde açıklanacak. Haftanın son gününde Harun adlı yarışmacı yarıştı. Haftanın finalinde Emel İnan, Gülcan Gündüz, Rabia Uyanık, Bora Bayır, Egemen Taştekin arasından biri birinci olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 14 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        • 2

          YEMEKTEYİZ 10-14 MART 2025 YARIŞMACILARI

          Emel İnan

          Gülcan Gündüz

          Rabia Uyanık

          Bora Bayır

          Egemen Taştekin

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 150 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

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