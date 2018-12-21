Yemekteyiz'de heyecan ve rekabet dolu bir hafta daha geride kaldı. Son kez bu akşam yenecek yemeklerin ardından verilen puanlarla birlikte Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu. Yemekteyiz haftanın birincisi aynı zamanda 10 bin TL'lik ödülünde sahibi oldu. İşte 21 Aralık Yemekteyiz haftanın finalinde yaşananlar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz haftanın birincisi Mehtap Hanım'ın sofrasında yapıldı. Yenilen yemeklerin ardından puanlamalar yapıldı. Yemekteyiz'in son gününde yaşanan gerilim Mehtap Hanım'ın puanlarına yansıdı. Haftanın yarışmasını ise 25 soruda 20 doğru cevap vererek Azize Hanım kazandı. Bu puan Azize Hanım'ın toplam puanına eklenecek. Yemekteyiz haftanın birincisi haberimizde.

İşte, Yemekteyiz yarışmacıları ve haftanın verilen puanları:

Pazartesi: Esra Hanım yarışmacılardan 16 puan aldı. Esra Hanım toplam 22 puanla haftanın ikincisi oldu.

Salı: Ümran Bey yarışmacılardan 16 puan aldı. Ümran Bey toplam 21 puanla haftanın üçüncüsü oldu.

Çarşamba: Bora Bey yarışmacılardan 15 puan aldı. Bora Bey toplam 20 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

Perşembe: Azize Hanım yarışmacılardan 10 puan aldı. Azize Hanım toplam 18 puanla haftanın beşincisi oldu. Azize Hanım'ın puanında 2 puanlık yarıma puanı da var.

Cuma: Mehtap Hanım yarışmacılardan 15 puan aldı. Mehtap Hanım toplam 23 puanla haftanın birincisi oldu.

Yemekteyiz haftanın birincisi olan MEHTAP HANIM 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.