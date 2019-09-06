Yemekteyiz'de 6 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Peki, 6 Eylül Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 6 EYLÜL

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Nalan Altunel'in evinde yapılıyor. Nalan Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 6 Eylül Yemekteyiz haftanın finali ve yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Emine Kaya

Özlem Şen

Soner Cire

Hamit Deveci

Nalan Altunel