Yemekteyiz'de heyecan ve rekabet dolu bir hafta daha geride kalıyor. Son kez bu akşam yenecek yemeklerin ardından verilen puanlarla birlikte Yemekteyiz haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz haftanın birincisi aynı zamanda 10 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi olacak. İşte 4 Ocak Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU? (4 OCAK)

Yemekteyiz'de hafta başından beri yemekler yendi, puanlar verildi. Son akşam yemeği bu akşam ekrana gelen haftanın finalinde yeniyor. Yarışmacıların birbirlerine verdikleri paunlar ve son olarak da yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanların toplamı birinciyi belirleyecek.

Yarışmanın birincisi henüz belli olmadı. Yemekteyiz'de haftanın birincisi açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.