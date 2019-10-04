Yemekteyiz'de 4 Ekim Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 4 Ekim Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 4 EKİM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Buket Demirtaş'ın evinde yapılacak. Buket Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 4 Ekim Yemekteyiz puan durumu ve yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ 4 EKİM PUAN DURUMU

Serap Gökçek

Sema Erdal

Kübra Yasenur Alkan

Levent Cangüleç

Buket Demirtaş