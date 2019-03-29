Yemekteyiz'de 29 Mart Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Onur Büyüktopçu'da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 29 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte cevabı...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 29 MART

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali yapılıyor. Yapılan yemeklerin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli oluyor. İşte 29 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

ESRA AYDOĞDU

TUĞÇE SÖKEOĞLU

MELTEM ALAN TAŞBAŞ

MEHMET SUR

ERHAN UÇAR