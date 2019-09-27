Yemekteyiz'de 27 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 27 Eylül Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 27 EYLÜL

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Neslihan Altınbaşak'ın evinde yapılıyor. Neslihan Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 27 Eylül Yemekteyiz puan durumu ve yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ 27 EYLÜL PUAN DURUMU

Tümer Ergün

Güler Uyar

Fatma Dale

Emre Can İrkilmez

Neslihan Altınbaşak