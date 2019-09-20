Yemekteyiz'de 20 Eylül Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi olacak. Peki, 20 Eylül Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ 20 EYLÜL

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Güllüşah Çetinkaya'nın evinde yapılacak. Güllüşah Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 20 Eylül Yemekteyiz puan durumu ve yarışmacıları...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün - Hatice Karakuş

2. Gün - Süheyla Ülker

3. Gün - Emine Sezer

4. Gün - Batuhan Büyükdere

5. Gün - Güllüşah Çetinkaya