Yemekteyiz haftanın final gününde heyecan ve rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Son kez bu akşam yenecek yemeklerin ardından verilen puanlarla birlikte Yemekteyiz haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz haftanın birincisi aynı zamanda 10 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi olacak. İşte 11 Ocak Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 11 OCAK

Yemekteyiz'de hafta başından beri yemekler yendi, puanlar verildi. Son akşam yemeği bu akşam ekrana gelen haftanın finalinde yenecek. Yarışmacıların birbirlerine vereceği puanlar ve son olarak da yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu'nun vereceği puanların toplamı birinciyi belirleyecek. 11 Ocak Yemekteyiz haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.