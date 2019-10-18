Yemekteyiz'de 18 Ekim Cuma yani bugün final heyecanı yaşanacak. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 18 Ekim Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 18 EKİM

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Aşkın Boz'un evinde yapılacak. Aşkın Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 18 Ekim Yemekteyiz haftanın finali

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Nebiye Yanık Şat

Bilge Öğüt

Ekrem Semetay

Sevda Çekin

Aşkın Boz