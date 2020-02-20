İlçeye bağlı Eskitaş köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 58 öğrenci, öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenler durumu okul idaresiyle paylaşarak sağlık görevlilerine haber verdi. Okula gelen sağlık görevlileri zehirlenme belirtisi gösteren öğrencileri Göçeri ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."