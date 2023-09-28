Yemekten sonra içilen kahve cildi yaşlandırıyor

Dahası, kahve veya çay ne kadar güçlüyse demir o kadar bağırsaklardan az emiliyor. Ancak, kafein tek başına demir emilimini engelleyen ana madde gibi görünmüyor. Kahvenin yemekle beraber içilmesi kalsiyumun dahil olmak üzere temel minerallerin emilmesinin azalmasına neden oluyor."