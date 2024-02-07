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Antalya’da ailesi ile beraber yaşayan Buğrahan Kavut (25), yemek yedikten sonra dinlenmek için uyuduğu odada cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2875 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir operatör firmasında çalışan Buğrahan Kavut ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra dinlenmek için odasına çekildi.

ODASINDA HAREKETSİZ BULUNDU Kavut’tan uzun sure ses alamayan yakınları kontrol edince hareketsiz olarak buldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. REKLAM Buğrahan Kavut’un bilinen bir rahatsızlığının olmadığı ve çevresi tarafından da çok sevildiği öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Aile üyeleri birbirlerine sarılarak teselli buldu.

Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.